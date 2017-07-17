Adıyaman Belediyesi Yüzme Kursuna Yoğun İlgi

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okullarında bu yıl yüzme kursuna büyük ilgi gösteriyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen yaz spor okullarında bu yıl yüzme kursuna büyük ilgi gösteriyor.

Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının önümüzdeki sezon Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Süper Lig standartlarına getirilmesi amacıyla bakıma alınan Kapalı Spor Salonunun şartlarından dolayı bu yıl salon sporlarına öğrenci kabul edemeyen Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları, sadece yüzme ve futbol dallarında Adıyamanlılara hizmet vermeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini başarıyla yürüten Yaz Spor Okulları bünyesinde bu yaz toplam bin 500'ün üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığı yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Bu yıl startını verdiğimiz ve ikinci kayıt dönemini tamamladığımız yüzme kursumuza şimdiye kadar bin 500'e yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Bunun yanında futbol kursumuza da yüzden fazla kayıt yaptırılmış durumda. Özellikle yüzme kursumuza gösterilen ilgili gerçekten görülmeye değer. Gelecek ay başlayacak olan üçüncü kayıt dönemiyle birlikte çocuk, yetişkin bay ve yetişkin bayan gruplarında 2 binin üzerinde öğrencimizin gelişime katkı sunan alanında profesyonel antrenörlerimizle halkımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.