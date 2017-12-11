Adıyaman Belediyesinden Parklarda Ücretsiz İnternet Hizmeti

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki parklar ile kendi tesislerinde ücretsiz kablosuz internet hizmeti veriliyor.

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki parklar ile kendi tesislerinde ücretsiz kablosuz internet hizmeti veriliyor.

Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki dört büyük park ile kale ve Keleş Konağında vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği kablosuz internet hizmeti vermeye başladı. Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Demokrasi Parkı, Mimar Sinan Kültür Parkı, Altınşehir Hacegan Parkı, Karaali-Eğriçay Parkı ile Adıyaman Kalesi ve Keleş Konağında kablosuz internet erişiminin halkın hizmetine açıldığını müjdeledi.

Özellikle gençler tarafından ilgiyle karşılanan yeni uygulama, parklara ve belediyenin sosyal tesislerine giden çok sayıda vatandaş tarafından kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar, Adıyaman Belediyesi tarafından sağlanan kablosuz bağlantı alanına kendi cihazları üzerinden internete bağlanarak sosyal medya uygulamalarına, haber sitelerine ve kişisel e-posta hesaplarına ulaşabiliyorlar.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, özellikle internet teknolojisinin insan yaşamına büyük ölçüde etki ettiğini vurgulayarak, "Adıyaman Belediyesi olarak modern çağın gereklerinden biri haline gelen interneti halkımız tarafından yoğun olarak kullanılan park ve sosyal tesislerimizde ücretsiz olarak sağlamaya başlıyoruz. Bilgi işlem müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tamamlandı. Artık halkımız, Demokrasi Parkı, Mimar Sinan Kültür Parkı, Altınşehir Hacegan Parkı, Karaali-Eğriçay Parkı ile Adıyaman Kalesi ve Keleş Konağında kablosuz internet erişiminden ücretsiz olarak yararlanabilecek" dedi.