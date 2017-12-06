Adıyaman Belediyesinden Su Kesintisi Uyarısı

Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallerde suların teknik sebeplerden dolayı bir gün süreyle kesileceğini duyurdu.

Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallerde suların teknik sebeplerden dolayı bir gün süreyle kesileceğini duyurdu.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları sonucunda, değişen altyapının bağlantılarını sağlamak için çalışmaların yapıldığı bazı mahallelerde içme suyunun bir gün süreyle kesilecek.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) çalışmaların yapıldığı Malazgirt, Turgut Reis, Fatih, Yeşilyurt, Siteler ve Mehmet Akif mahallelerinde 7 Aralık Perşembe günü 08.00 ila 18.00 saatleri arasında suların kesileceğini açıklayan belediye yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almasını istedi.