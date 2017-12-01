Adıyaman Belediyesinden Temizlik Çalışmaları

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da kapsamlı bir temizlik çalışması yürüten Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki belirli noktalarda sürdürdüğü çalışmalara rutin olarak devam ediyor. Ekipler, özellikle vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlardan olan mesire alanları, okullar, parklar, bisiklet yolları gibi alanlarda temizlik çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca temizlik ekiplerinin sokak sokak sürdürdükleri temizlik, dezenfekte ve yıkama işlerinin de sürdüğü belirtildi.