  • BIST 105.271
  • Altın 163,234
  • Dolar 3,9265
  • Euro 4,6730
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Adıyaman Belediyesinden Temizlik Çalışması

» »
Adıyaman Belediyesinden Temizlik Çalışması
Adıyaman Belediyesi, kötü koku ve görüntüye sebep olmamaları için şehir merkezindeki çöp konteynırlarınarutin bakım yapıyor.

Adıyaman Belediyesi, kötü koku ve görüntüye sebep olmamaları için şehir merkezindeki çöp konteynırlarınarutin bakım yapıyor.

Şehir genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olmamaları için çöp konteynerlerinde rutin bakım yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel dizayn edilmiş araçla konteynerleri dezenfekte ederek kötü konunun ve görüntünün önüne geçiyor. Gün içerisinde sokak sokak çöp toplayıp, gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca da trafiğin yoğun olduğu caddelerde konteyner temizliğini gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, il merkezindeki tüm çöp konteynerlerinde düzenli olarak dezenfekte işlemi uyguladıklarını dile getirerek, bu şekilde hem pis kokuların giderildiğini hem de haşerelerle mücadele edildiğini belirtti. Günde yaklaşık 100 konteynere dezenfekte sistemi ile temizlediklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, vatandaşlardan evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte konteynerlere atmalarını istedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Acar’dan Emekli Öğretmenlere Anlamlı Jest28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Batman Belediyesinden Sinek Ve Sivrisineklerde Kışlak Mücadelesinde28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Doğanevler Özlenen Meydana Kavuşuyor28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Haktan Dişli’nin Nikah Törenine Katıldı28 Kasım 2017 Salı 11:13
  • Samandağ Belediyesi Soba Ve Kalorifer Küllerini Topluyor28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Küçükçekmece’de Tarih Ve Müzik Buluşması28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Anlayan: “Çok Donanımlı Bir Kapalı Pazar Yeri Yapılacak”28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Derviş Eroğlu, Büyükçekmece’nin Yeni Belediye Binasına Tam Not Verdi28 Kasım 2017 Salı 11:08
  • Fatsalı Gazi Abaz: “Yine Asker Olmaya Hazırım”28 Kasım 2017 Salı 11:03
  • 8.boğaziçi Zirvesi İstanbul’da Başladı28 Kasım 2017 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti