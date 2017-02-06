Adıyaman Belediyespor Zirve Yarışını Sürdürüyor

Hentbol 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 31-46 mağlup...

Hentbol 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 31-46 mağlup etmeyi başardı.

Hentbol 1. Liginin 17. hafta maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, aldığı galibiyetle zirve mücadelesini sürdürdü. Attığı 46 golle maçın baştan sona tek hakimi olan Adıyaman Belediyespor, maç sonunda sahadan 31-46'lık skorla ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında kendi evinde ağırladığı rakibini 51-25'lik skorla mağlup ederek Hentbol Erkekler 1. Lig'inde bir maçta rakibine en çok gol atan takım olan Adıyaman Belediyespor, deplasmanda da rakibine 46 gol attı. Aldığı galibiyetle puanını 27'ye çıkaran mavi-beyazlı ekip maç eksiğiyle aynı puanda olduğu Serik'in altında üçüncü sırada yer aldı.

Deplasmanda alınan galibiyetten duydukları mutluluğu dile getiren Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçında aldığımız galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Maçtan bol gollü bir galibiyetle ayrılan oyuncularımı kutluyorum. Desteğini her zaman hissettiğimiz Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.