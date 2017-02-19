Adıyaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a gelmesinden saatler öncesi vatandaşlar akın akın meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'a gelmesinden saatler öncesi vatandaşlar akın akın meydana geldi.

Binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da gerçekleştireceği toplu açılış törenine katılmasını bekliyor. Adıyaman Valiliğinin yan tarafında bulunan Turgut Reis Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek olan toplu açılış alanına saatler öncesinden binlerce vatandaş gelmeye başladı. Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda ilk olarak bomba arama köpekleri ile platform ve çevresinde bomba araması yapıldı. Vatandaşlar alana alınırken sıkı bir aramadan geçirildi. Vatandaşların ellerindeki su şişelerinden, kağıtlara kadar birçok şeyin meydana girmesine izin verilmedi.