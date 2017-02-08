Adıyaman Hızlı Tren Etüt Projesi İhale Edildi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren etüt proje ihalesinin yapıldığını açıkladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren etüt proje ihalesinin yapıldığını açıkladı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 100 kilometre uzunluğunda ki Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren demir yolu hattının proje etüt projesinin yapıldığını, hattın konvansiyonel bir şekilde hem yolcu hem de yük taşıma kapasitesine sahip olacağını vurguladı.

Adıyaman'ın kalkınmada ve yatırımda hız kesmeden yoluna devam ettiğini, hayallerin gerçeğe dönüştüğünü kaydeden Ahmet Aydın, her alanda olduğu gibi ulaşımda da çığır açtıklarını ifade etti.

Ahmet Aydın, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın Adıyaman'da sözünü verdiği hızlı tren ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren hattı için etüt-proje hazırlıkları yapılarak ihaleye çıkıldı. İhalenin sonuçlanmasının ardından etüt çalışması yapılacak.

Demir yolu hattın uzunluğu 100 kilometre olup, konvansiyonel bir şekilde hem yolcu hem de yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Gölbaşı ilçemizden Kahta ilçemize kadar gidecek olan hızlı tren ile ilimiz ulaşım alanında büyük hizmete kavuşmuş olacak. Yolcu taşımacılığı ile ulaşım hizmetlerinin hızlanması ve kolaylaşması sağlanırken, yük taşımacılığının da yapılacak olması ticari faaliyetlerde ilimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu önemli yatırım için atılan bu ilk ve ciddi adımla birlikte yapılacak olan hızlı tren hattının ilimize, hemşerilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dün olduğu gibi bugüne kadar Adıyaman'da yapılan her türlü icraat ve yatırımda desteklerini ve emeklerini bizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunarım" dedi.