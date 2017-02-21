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Adıyaman İşitme Engelliler Futbol Takımı: 4- Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı: 2

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Adıyaman İşitme Engelliler Futbol Takımı: 4- Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımı: 2
Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl Türkiye İşitme Engelliler 1. Liginde mücadele eden İşitme Engelliler Futbol Takımı, evinde ağırladığı Şanlıurfa...

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl Türkiye İşitme Engelliler 1. Liginde mücadele eden İşitme Engelliler Futbol Takımı, evinde ağırladığı Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımını 4-2 mağlup etti.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı, bu yıl mücadele etmeye başladığı Türkiye İşitme Engelliler Deplasmanlı 1. Futbol Liginde de fırtına gibi esiyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde ağırladığı Şanlıurfa İşitme Engelliler Futbol Takımını takım kaptanı Mahmut Zafer Taştan'ın attığı dört golle 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Lig'de oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı adına rakip kaleye 4 gol bırakan takım kaptanı ve Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı Mahmut Zafer Taştan, İşitme Engelliler Süper Ligine çıkmak olduğunu söyleyerek, "Adıyaman Belediyesi bünyesinde kurulan futbol takımımız ligde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bize destek olan başta Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu olmak üzere Valimize ve diğer yöneticilerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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