Adıyaman Merkezli 5 İlde Daeş Operasyonu: 10 Gözaltı

Adıyaman merkezli 5 ilde DAEŞ ve terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Adıyaman'da 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 5 ilde DAEŞ ve terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Adıyaman'da 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde terör örgütü DAEŞ'le irtibatlı olduğu iddia edilen şahısların ikametlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda bazı ikametlerin kapıları Özel Harekat Polis ekipleri tarafından koçbaşı ile kırıldı. Girilen ikametler içerisinde bulunan şahıslar polis tarafından etkisiz hale getirilerek, ev içerisinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerde ikametler içerisinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Adıyaman merkezli İstanbul, Samsun, Gaziantep, Manisa'da 84 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında Adıyaman'da Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Kahta, Besni, Gölbaşı ilçelerinde 10 kişi gözaltına alındı. 53 farklı adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alınan aralarında Suriyeli şahısların da bulunduğu şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.