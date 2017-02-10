Adıyaman-şanlıurfa Karayolunda Yoğun Sis

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerindeki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerindeki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis Adıyaman Şanlıurfa Karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler hızlarını düşürdü.

Yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafede etkili olan sisten dolayı herhangi bir kaza meydana gelmemesi için sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.