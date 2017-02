Adıyaman Ulu Cami İbadete Açıldı

Adıyaman merkez Ulu Camiinde 2015 yılı Eylül ayından itibaren başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk Cuma Namazı kılınarak...

Adıyaman merkez Ulu Camiinde 2015 yılı Eylül ayından itibaren başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk Cuma Namazı kılınarak ibadete açıldı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Ulu Cami, aslına uygun olarak restore edildi. Caminin duvarları, pencereleri, korkulukları, tavan, taban ve bahçesi aslına uygun hale getirilerek yeniden ibadete açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadete açılan Ulu Caminde ilk namazı İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü kıldırdı. Cuma Namazı ile yeniden ibadete açılan Ulu Cami ile ilgili açıklamada bulunan İl Müftüsü Öztürkçü, "Camimizin ibadete açılmasından dolayı oldukça mutluyuz, sevinçliyiz. Ulu Caminin yeniden ibadete açılmasını herkes dört gözle bekliyordu. Camimiz baştan aşağı yenilendi. Güzel görünümlü bir hale getirildi. En önemli konu ise caminin altından su geçiyormuş bu su her an caminin tahrip olmasına, çökmesine sebebiyet verebilirdi. Su için bir kanal yapılarak, suyu kanala alarak zarar getirmeyecek bir hale getirilmiş. Cami için güzel çalışmalar yapılmış. Her şeyi güzel yapmışlar ama bir halı yapmamışlar bizde müftülük olarak cemaat olarak halıyı aldık. Böyle güzel bir günde böyle güzel bir açılış yaptık" ifadelerini kullandı.

1506-1515 tarihleri arasında Dulkadiroğulları döneminde yapılan fakat daha sonra yıkılan Ulu Caminin, 1863 tarihinde yaptırıldığını bildiren bir kitabe, minare kaidesinin doğuya bakan üst yüzeyinde bulunuyor.

Caminin doğu, batı ve kuzey olmak üzere üç kapısı bulunurken, özellikle Kuzey kapısının üzerinde çeşitli şekiller ve kitabe bulunuyor.

Kitabede, 1863 yılındaki yenilenmede 30-40 yıl sonra caminin 1902 yılında Mehmet Feyzi adlı bir kişi tarafından onarıldığı belirtiliyor.