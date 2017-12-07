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Adıyaman Üniversitesi Kampus Alanı 7 Bin 800 Fidan Dikilecek

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Adıyaman Üniversitesi Kampus Alanı 7 Bin 800 Fidan Dikilecek
Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisine dikilmek üzere 7 bin 800 adet yeni fidan getirildi.

Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisine dikilmek üzere 7 bin 800 adet yeni fidan getirildi.

Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri Orman Bölge Müdürlüklerinden temin edilen fidanlar, Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Park ve Bahçeler Birimi Serasına yerleştirildi.

Servi, Sedir, Çınar, Mazı, Ateş Dikeni, Fırça Çalısı, Kadın Tuzluğu, Hurma ve Papazkülahları cinsindeki fidanların büyük çoğunluğunun kısa süre içerisinde yeri belirlenmiş ve dikim çukurları hazırlanan alanlara yerleştirileceğini belirtildi.

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