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Adıyaman Üniversitesinde Yol Genişletme Çalışması

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Adıyaman Üniversitesinde Yol Genişletme Çalışması
Adıyaman Üniversitesinde rektörlük ile eğitim fakültesi arasında eski yol için genişletme, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

Adıyaman Üniversitesinde rektörlük ile eğitim fakültesi arasında eski yol için genişletme, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

Külliye içerisindeki trafiği rahatlatmak ve alana daha güzel bir görüntü kazandırmak için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 350 metre uzunluğundaki yol genişletilip asfaltlandıktan sonra aydınlatma lambaları takılıp, kaldırım bitkileri ile süslenecek.

Üniversite bünyesindeki birçok fakültenin gidiş dönüş güzergahı konumundaki yolda yapılan çalışmalar gerek öğrenci ve çalışanların gerekse de üniversitemiz ziyaretçilerinin daha sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlamasına sebep olacak. Kaldırım bitkileriyle renklendirilecek olan alanın neredeyse iki kat daha genişleyeceği bildirildi.

Yol genişletme ve kaldırım aydınlatma çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, işlerin bir an önce bitirilmesi talimatı vererek, külliyenin olduğundan daha yaşanılabilir bir alana dönüştürmek istediklerini belirtti.

Adıyaman Üniversitesinde Yol Genişletme Çalışması

Adıyaman Üniversitesinde Yol Genişletme Çalışması

Adıyaman Üniversitesinde Yol Genişletme Çalışması

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