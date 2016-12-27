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Adıyaman Valiliği Önünde Şüpheli Otomobil Alarmı

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Adıyaman Valiliği Önünde Şüpheli Otomobil Alarmı
Adıyaman Valiliği önünde bulunan trafik ışıklarında park halindeki şüpheli otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Adıyaman Valiliği önünde bulunan trafik ışıklarında park halindeki şüpheli otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği ön tarafında bulunan trafik lambalarında park halindeki 27 R 0215 plakalı otomobilden şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen yunus polis ekipleri, çevre güvenliği alarak durumu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Polis ekipleri araç içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polisin incelemelerde bulunduğu sırada olay yerine gelen otomobil sahibi Mahmut E., otomobilini arıza nedeniyle park ettiğini belirtti. Araç sahibinin durumu anlatması üzerine polis ekipleri incelemelerini tamamladı ve otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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