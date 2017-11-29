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Adıyaman’da 15 Kişi Düğün Yemeğinden Zehirlendi

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Adıyaman’da 15 Kişi Düğün Yemeğinden Zehirlendi
Adıyaman'da, bir düğünde yenilen yemekten zehirlendiği iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, bir düğünde yenilen yemekten zehirlendiği iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir düğün töreninde dağıtılan yemeği yiyen davetlilerden 15 kişi mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 15 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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