Adıyaman’da 155 Gram Eroin Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Adıyaman'da, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalanan 2 şahıs üzerinden 155 gram eroin ele geçirildi.

Adıyaman'da, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalanan 2 şahıs üzerinden 155 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında gece saatlerinde merkeze bağlı Hasankendi köyü yakınlarında 02 LH 826 plakalı araç içerisinde bulunan iki şahsın durumundan şüphelenerek şahıslar üzerinde ve araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 2 paket içerisinde bulunan toplam 155 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin muhafaza altına alınırken araç içerisinde bulunan A.B. ile U.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.