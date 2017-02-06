  • BIST 88.044
  • Altın 144,936
  • Dolar 3,6758
  • Euro 3,9465
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Adıyaman’da 2016 Yılında 521 Yapı Ruhsatı Ve 294 Yapı Kullanma Ruhsatı Verildi

» »
Adıyaman’da 2016 Yılında 521 Yapı Ruhsatı Ve 294 Yapı Kullanma Ruhsatı Verildi
Adıyaman'da inşaat sektörünün canlı tutulması için kolaylık sağlayan Adıyaman Belediyesi, 2016 yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 521...

Adıyaman'da inşaat sektörünün canlı tutulması için kolaylık sağlayan Adıyaman Belediyesi, 2016 yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 521 yapı ruhsatı, 294 yapı kullanma ruhsatı verdi.

2010 yılından bu yana en yüksek rakamlara ulaşan yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı istatistikleriyle ilgili bilgi veren belediye yetkilileri Adıyaman'da inşaat sektörünü canlı tutmak için kendilerine gelen projelere kolaylık sağladıklarını dile getirerek, "Toplumun neredeyse tamamını yakından ilgilendiren konut yapımı ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Adıyaman Belediyesi olarak gerek yüksek konut ve kira fiyatlarının önüne geçmek, gerekse zaten var olan inşaat sektöründeki istihdamın daha da gelişmesi için ilimizde inşaat yapacak olan vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Bu anlamda belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 521 dosyaya yapı ruhsatı, 294 dosyaya da yapı kullanma ruhsatı verildi. Verilen ruhsat sayısı 2010 yılından bu yana en yüksek rakamdır. 2010 yılında 501 olan Yapı Ruhsatı 2011 yılında 84, 2012 yılında 118, 2013 yılında ise 199'a kadar ulaşmış, ancak bizim göreve geldiğimiz yıl olan 2014'de 288'e çıkan rakam, 2015 de 443'e, 2016 yılında ise 521" e yükselmiştir. Yapı Kullanma Ruhsatı ise 2010 yılında 192 iken, 2011 de 141, 2012 yılında 122 ve 2013 yılında ise 199'u ancak bulmuş, göreve geldiğimiz yıl olan 2014 yılında ise 258'e çıkan ruhsat sayısı, 2015 de 188'e düşmesine rağmen, 2016 yılında yeniden 294'e kadar yükselmiştir" şeklinde bilgi verildi.

Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün diğer görevleri hakkında da bilgi veren yetkililer, "Yapı kontrol müdürlüğümüzün diğer görev alanlarından bir tanesi de asansör denetimleridir. 2016 yılı içerisinde belediyemiz ile Uluslararası Belgelendirme Şirketi arasında asansörlerin periyodik muayenesi için iki yıllık bir anlaşma yapıldı. Uluslararası Belgelendirme Şirketi ile imzaladığımız sözleşmenin 12. Maddesinin 1. Bendi esas alınarak yapılan muayene faaliyetleri Zeyilname ile Ayk Teknik Muayene Hizmet Şirketine devredilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 270 kez kırmızı etiket, 12 kez sarı etiket, 150 kez mavi etiket, 54 kez de yeşil etiket muayenesi yapılmıştır. Yine yapı kontrol müdürlüğümüzde işlem gören 5 bin 501 adet gelen evrak dosyalarından 2 bin 604 adedi gönderilen evrak olarak cevaplanmış, geriye kalan dosyalar ise belge tanzimi yapılarak başvuru sahiplerine teslim edilmiştir" denildi.

Adıyaman’da 2016 Yılında 521 Yapı Ruhsatı Ve 294 Yapı Kullanma Ruhsatı Verildi

Adıyaman’da 2016 Yılında 521 Yapı Ruhsatı Ve 294 Yapı Kullanma Ruhsatı Verildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Belediyespor Zirve Yarışını Sürdürüyor06 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Şeyhoğlu’ndan İki Yeni Kitap06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Teski Alo 185 Çağrı Merkezi 7/24 Hizmete Devam Ediyor06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Adıyaman’da 2016 Yılında 521 Yapı Ruhsatı Ve 294 Yapı Kullanma Ruhsatı Verildi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Hastane Ek Binasına Çocuk Polikliniği Açıldı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Şube Başkanı Yıldırım; “Okular Da Sigara Ve Uyuşturucu Kullanımı Önemli Boyutlarda”06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Başkan Sarı’dan ‘Ambulansa Yol Ver’ Kampanyasına Destek Çağrısı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Ana Okulunda Korkutan Yangın06 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti