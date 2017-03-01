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Adıyaman’da Avlanma Yasağı Başladı

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Adıyaman’da Avlanma Yasağı Başladı
Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 2016-2017 yılı av sezonunun son bulduğu bildirildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 2016-2017 yılı av sezonunun son bulduğu bildirildi.

Adıyaman Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri değişiklik arz etmektedir. 2016-2017 Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararında, Adıyaman'ın da dahil olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi için bıldırcın ve üveyik gibi I. Grup kuşlarda 13.08.2016 tarihinde başlayan av sezonu kınalı kekliğinde dahil olduğu II. Grup kuşlar ve yabani tavşanın bulunduğu I. Grup memelilerde 08.01.2017 tarihinde son bulmuş, III ve IV. Grup kuşlar ile II. Grup memelilerin dahil olduğu türlerin 26.02.2017 itibariyle avlanma bitiş tarihi öngörülmesinden ötürü, 2016-2017 Dönemi av sezonu son bulmuştur. 2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyonunda türlere göre belirlenecek avın başlangıç ve bitiş tarihlerine göre avcıların, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme dönemi olan bu süreçte avlanmamaları sürdürebilir av yönetimi için elzemdir" denildi.

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