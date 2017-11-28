Adıyaman’da Başarılı Bulunan Projelerin Sözleşmeleri İmzalandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Teknik Destek Programı kapsamında Adıyaman'da başarılı bulunan projelerin sözleşmesi imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Teknik Destek Programı kapsamında Adıyaman'da başarılı bulunan projelerin sözleşmesi imzalandı.

Adıyaman'da gerçekleşen imza törenine, Adıyaman Tut Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Adıyaman Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz katılım sağladı. Adıyaman Tut Kaymakamlığınca yürütülecek Uygulamalı "AB ve Yerel Projeler Eğitimi" projesi ile kabul görme yetisini kaybeden geleneksel proje yazma tekniklerinin yerine değişen ve revize edilen yeni proje yazma tekniklerinin öğretilmesi, temel düzeyde hibe projelerinin oluşturulması, proje çeşitleri, faydalanacak gruplar, sağlayacağı faydalar, sonuca varma tekniklerinin genel olarak proje oluşturacak gruba aktarılması, yön verilmesi ve uygulamaların örneklerle anlatılması hedeflenmektedir. Adıyaman Gerger Kaymakamlığının yürüteceği "Bilim Adamları Yetiştirme Yolunda Stem Eğitmen Eğitimi" projesiyle, Stem yaklaşımının öğrencilere öğretilmesi amacıyla Fizik, Bilişim Teknolojileri, Fen-Teknoloji, İlköğretim veya Ortaöğretim Matematik branşlarından oluşan bir gruba eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüteceği "ATSO Üyelerini Kurumsallaştırıyor" projesiyle de ATSO üyelerine kurumsallaşma noktasında hizmet bilinci eğitimi, etkin takım çalışması eğitimi ve etkili iletişim ve ikna teknikleri konularında eğitim programı uygulanacaktır.