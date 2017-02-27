Adıyaman’da Bin 200 Personel Alınacak

İŞKUR Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından çeşitli kurumlarda Toplum Yararına Program projeleri kapsamında çalışacak bin 200 personel alınacağı belirtildi.

İŞKUR Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından çeşitli kurumlarda Toplum Yararına Program projeleri kapsamında çalışacak bin 200 personel alınacağı belirtildi.

İŞKUR Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman Belediyesi, il müftülüğü, il özel idaresi, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü, Kahta, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Gerger, Samsat, Tut, Sincik, Akıncılar, Balkar, Bölükyayla, Harmanlı, Suvarlı, Şambayat, Yaylakonak, İnlice, Çakırhöyük, Kesmetepe, Köseceli ve Belören Belediyelerine toplam bin 200 kişi alınacak. Başvurular 27 Şubat Pazartesi günü başlamasıyla birlikte İŞKUR Adıyaman İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu.

27 Şubat 3 Mart tarihleri arasında yapılması gereken başvurulara 35 yaş altı erkek başvurularının geçersiz sayılacağı bayanlarda ise 18 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği belirtildi. İşe alınacak kişilerin 6 ay boyunca istihdam edileceği orman işletmelerde fidan dikimi ve ağaçlandırmada, belediyelerde temizlik ve çevre düzenlenmesi, müftülüklerde ise cami ve kuran kursu temizlenmelerinde görevlendirilecek.