Adıyaman’da Bölgesel Bilgi Ve Deneyim Paylaşımı Ve Farkındalık Artırma Toplantısı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkan ve üyelerinin Adıyaman'da gerçekleştirdiği bir dizi temasların ardından Bölgesel Bilgi ve...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkan ve üyelerinin Adıyaman'da gerçekleştirdiği bir dizi temasların ardından Bölgesel Bilgi ve Deneyim Paylaşımı ve Farkındalık Artırma Toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün ev sahipliğinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis bölgesel bilgi ve deneyim paylaşımı ve farkındalık arttırma çalışma ziyareti düzenliyor.

Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi kapsamında bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Eski Devlet Bakanı Gürdal Akşit, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, BM Kadın Birimi Proje Yöneticisi Neşe Çakır Sayran, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, KEFEK üyeleri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, "Sosyal devlet olmanın en büyük özelliklerinden biri olan toplum içerisinde ayrımcılığı engelleyerek herkesi anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde azami oranda faydalanmasını sağlamak. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle anayasamızda olan kadın, erkek eşitliği ilkesi daha da güçlenmiştir. Yapılan reform niteliğindeki düzenlemelerle kanunlarımızda kadın, erkek eşitliğinin sağlanması kadın haklarımızın korunmasındaki eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir" ifadelerini kullanarak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

Daha sonra konuşan KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Kadının başta siyasette olmak üzere toplumun her alanında erkekle birlikte var olması, erkekle birlikte elini taşın altına koyması Türkiye'nin geleceğinde onlarında mücadele etmesi kendi bilgi ve deneyimini, kendine ait yaratılıştan gelen pozitif farklı yönlerini Türkiye'nin geleceğine katkı sunması amacıyla bu proje gerçekleştirilmiştir. Biz bu toplantıları sadece Ankara'da bir salon toplantısı olarak gerçekleştirmek istemiyoruz. Sahaya, halkımızın arasına inmek istiyoruz. Birebir halkımızla temas edip gönüllerine girmek onları dinlemek istiyoruz. O yüzden yerel toplantılar yapıyoruz. Devletin makamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, bakanlıklarımızın yetkilileriyle bir araya gelerek onlardan dinliyoruz. Bu karşılıklı bilgileri birleştirerek bir yol haritası oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu organizasyonunda güzel bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Kadınlarla ilgili fırsat eşitliği noktasında atılan anayasal ve yasal akımları biliyoruz. 2017'de anayasamızın 10'uncu maddesinde fırsat eşitliğini hatta onun da ötesine geçip kadınlara pozitif ayrımcılık getiren bir maddenin mecliste destekçisi olduk. Buna bağlı pek çok alt mevzuatta düzenlemeler yapıldı ve bunlar önemlidir. KEFEK'in kurulması ile kadınların geldiği yer gelinen nokta son derece önemlidir. Bir taraftan mevzuat değişiklikleri bu fırsat eşitsizliğine yol açan anti demokratik hükümlerin ortadan kaldırılması ama diğer taraftan toplumsal bilinçlenme ve farkındalık oluşturma bu toplantıların asıl amacıdır. Sadece kadınlara düşen değil erkeklere de düşen görevler var. Bizim artık bilinç alt yapılarımızı bir tarafa bırakıp zorlu şartlar altında ekonomik ve siyasette var olmaya çalışan kadınların önünün açılmasında ciddi bir desteğe ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

BM Kadın Birimi Proje Yöneticisi Neşe Çakır Sayran ise konuşmasında, "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak sizleri Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Bölgesel Bilgi ve Deneyim Paylaşımı ve Farkındalık Arttırma Toplantısında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığı ile yürüttüğümüz Türkiye'de siyasi liderlik ve siyasi katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği projesi kapsamında düzenlediğimiz bu toplantının bölgedeki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yerel aktörler ve milletvekillerimiz ile birlikte değerlendirme ve tartışma anlamında verimli geçmesini diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yaptığımız bu etkinlikte aynı zamanda engellilerin haklarına kazanımlarını ve toplumsal hayata katılımı da karşılaştıkları zorlukları da konuşmayı ve tartışmayı istiyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak Bölgesel Bilgi ve Deneyim Paylaşımı toplantılarına projemizin ilk aşaması olan "Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı" kapsamında başladık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürüttüğümüz ortak programda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkin toplum ve ilgili kuruluşlar nezdinde farkındalığın artırılması hedefledik. Bu hedefe yönelik olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneyimlerinin paylaşılması amacıyla toplantı düzenledik. Birleşmiş Milletler olarak toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri giderilmeden ekonomik ve toplumsal kalkınmanın mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bölgesel kalkınmasının önemli bir unsuru olarak kabul edilmesi gerekiyor. Karar verecek konumda olan bölgesel kalkınmanın siz kıymetli aktörlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ne gerekli önemi vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, komisyon üyelerini Adıyaman'da ağırlamaktan mutlu duyduğunu belirterek projenin oldukça anlamlı bir proje olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.