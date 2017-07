Adıyaman’da Halk 7’den 70’e Meydanlarda

Adıyaman'da 15 Temmuz gecesi nişanlanan çiftinden, sünnet olan çocuklara kadar 7'den 70'e toplumun her kesimi meydanlarda yerini aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Adıyaman Hükümet Meydanında düzenlenen etkinliklere on binlerce kişi katıldı. Her yaştan insanın akın ettiği Hükümet Meydanı'nda nişan kıyafetleriyle gelen Abdurrahman ve İmren Çetin çiftinin yanı sıra yeni sünnet olmuş çocuklara kadar 7'den 70'e on binlerce kişi meydanları doldurdu.

Gece boyunca selaların okunduğu Adıyaman'da mehter takımının marşları, ilahi guruplarının ilahilerini seslendirdiği gecede, protokol üyeleri çocuklarla birlikte marşlar ve türkülere eşlik etti.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, meydanda ki vatandaşların arasında dolayarak onlarla sohbet etti.

Gecede konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, "Adıyaman tarihi boyunca Türkü Kürdü, Alevisi Sünnisi, sağcısı solcusu hep bir arada kardeşçe yaşamıştır. 15 Temmuz'da bu meydanları toplumun her kesiminden insanlar doldurdu. Allah'ın izniyle bunlar bu dünyada sefil, diğer dünyada rezil olacaklardır. Türk milleti tüm dünyaya bir ve beraber olmayı dünyaya öğretti. Bundan sonra nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, bizim seçtiğimiz yönetimi indirmeye çalışan darbecileri al aşağı ederiz. Bu vatanı alçaklara, şerefsizlere bırakmayacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, "Bir sene önce bugün canımıza, hukukumuza, demokrasimize, hürriyetimize, birlik ve beraberliğimize, vatanımızın bütünlüğüne kast eden, devletimizi yok etmeye çalışan FETÖ, asker kılığına girmiş alçak ihanet şebekesinin darbe teşebbüsünü önlemek için kahramanca ölüme koştunuz. Günlerce açlığa, susuzluluğa, bıçağa, yorgunluğa aldırış etmeden hiç karşılık beklemeden demokrasi nöbeti tuttunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah sizlerden razı olsun. Tarihimizde pek çok yerli ve yabancı ihanetle karşılaştık. Birçok düşmanla boğuştuk ama bu ihanetlerin neredeyse tamamı şahsı hırsların, marazlı kafaların, kişisel heveslerin peşine düşenlerindi. Ama gecelerden bir gece 15 Temmuz gecesi insanlık tarihinde bile görülmemiş bir ihanet ve vahşetle karşılaştık. Peygamber ocağı kahraman ordumuzun, mukaddes üniformalarını çalarak asker kılığına giren hain sürüsü mukaddesatımıza kast etmeye kalktı. Bu alçaklığı mukaddes dinimizin arkasına gizlenerek yapmaya çalıştılar, tuzak kurdular. Tabi unuttukları bir şey vardı. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Dualarla kurulmuş, asırlarca İslam'ın sancaktarlığı yapan yüce Türk milletini unuttular. Ellerli ayakları birbirine dolaştı. 40 yıl boyunca ülkemizin birliği dirliğini bozmak için kurulan örgütü, Allahın izni, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Başbakanımız, hükümetimizin, milletimizin, AK Parti'li,CHP'li, MHP'li, BBP'li, SP'li ve adını sayamadığım partilerin işbirliği ile yerle yeksan oldular, yerle bir oldular" diye konuştu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri meydanda yer aldı.