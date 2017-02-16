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Adıyaman’da İş Yeri Kurşunlandı

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Adıyaman’da İş Yeri Kurşunlandı
Adıyaman'da bir iş yeri gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Adıyaman'da bir iş yeri gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir iş yerine gece geç saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş edildi. Silahtan çıkan mermilerden biri iş yerinin camına isabet ederken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hızla kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen çalışanlar polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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