Adıyaman’da Milli İstihdam Seferberliği

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türkiye genelinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine Adıyamanlı sanayici ve işadamları sessiz kalmadı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği toplantısına Vali Abdullah Erin başkanlık etti.

Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanvekili Sait Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, kaymakamlar, İŞKUR İl Müdürü M. Emin Yücekaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, STK başkanları, bazı kurum amirleri ve çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

Toplantıda, Adıyaman'ın 6. Bölge teşvik uygulamaları kapsamına alınması ile ilgili teşvik kararları hakkında bilgiler verilerek, programdan yararlanmak isteyen sanayici ve işadamlarına teşvik uygulamasının 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda, İŞKUR İl Müdürü M. Emin Yücekaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konulu bir sunum yaptı. İKA Adıyaman Koordinatörü Onur Yıldız ise yatırım teşvik sisteminde Adıyaman konulu bir sunum yaptı.

22 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Adıyaman OSB'de yapılacak yatırımların 5. bölge değil, 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacağını ifade etti.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Çalışkan ise, 6. bölge teşvik sistemiyle ilgili uygulama detaylarını sanayici ve işadamlarına anlattı.

6. Bölge teşvik sistemi uygulamasının Adıyaman için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, "Bu uygulamayla birlikte Adıyaman'a dışardan birçok yatırımcı gelerek, üretim ve istihdam artırılmış olacaktır. Dolayısıyla bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Sanayici ve işadamlarını büyük bir özlem ve heyecanla beklediği 6. bölge teşvik sisteminin Adıyaman'a "hayırlı olmasını" dileyen Vali Abdullah Erin ise, "Adıyaman'da gündemin en önemli konusu bu teşvik konusuydu. Teşvik bölgeleri dağılımında Adıyaman'ın 5. bölgede yer alması dezavantajlı bir durumdu ve rekabet gücünün Adıyaman aleyhinde olduğu bir durum söz konusu idi, ancak bu sorun giderildi. Adıyaman 6. bölge teşvik sistemi uygulamasına dahil edildi. Adıyaman'ın 6. bölge teşvik uygulamasına dahil edilmesi için gerek TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın bey, gerek diğer milletvekillerimiz, ATSO Başkanımız ve diğer ilgililerle birlikte Ankara'da el ele vererek devlet büyüklerimize ziyaretler gerçekleştirerek bu konuyu gündeme getirdik ve bu karşılık buldu. Şu anda altıncı bölge avantajlarını elde etmiş bulunuyoruz. Birde bunu destekleyen Cazibe Merkezleri Programı bulunmaktadır. Bu iki programın bir araya gelmesinden kaynaklı Adıyaman'da büyük bir gelişimin, dönüşümün ve dinamizmin yaşanacağını öngörüyoruz. Bunun için Adıyaman'ımızda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza ilgili kurumlarımızla birlikte her türlü destek ve kolaylığı sağlayacağız. Mevcut OSB'mizin kapasitesi ilk talepleri karşılayacak durumdadır. 2. OSB çalışmalarımızda devam ediyor. Aynı şekilde Mermer İhtisas OSB'nin de kurulma çalışmaları seri bir şekilde devam etmektedir. Bütün zorluklara karşı Adıyaman'da üretim ve istihdam kapasitesini artırmaya kararlıyız. Bu teşvik sistemini en iyi şekilde uygulamak amacıyla her türlü fedakarlığı göstereceğiz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte mevcut aldığımız maaşı devletimiz ihtiyaç var dese eğer maaşımızdan vazgeçmezsek namerdiz. Cazibe Merkezleri Programı ve 6. bölge ile ilgili elde ettiğimiz bu kazanımları sanayici ve işadamlarımızın en iyi şekilde değerlendireceklerini ve gelişmiş iller arasında sıkışıp kalan Adıyaman'ın her yönüyle bu illere örnek olabileceğini göstereceğiz. Onun için daha çok çalışacağız. 6. Bölge teşvik uygulaması siteminin Adıyaman'ımıza ve Adıyaman insanına hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Toplantı sonunda Adıyamanlı sanayici ve işadamları Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Adıyaman'ın 6. bölge teşvik uygulamalarına geçilmesiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişilik istihdam taahhüdünde bulundu.