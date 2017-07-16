Adıyaman’da On Binler Meydanlara Koştu

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle on binlerce kişi meydanlara akın etti.

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle on binlerce kişi meydanlara akın etti.

15 Temmuz hain kalkışmayı kahramanlık destanına dönüştüren Türk milleti, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine meydanları boş bırakmadı. Adıyaman'da on binlerce kişi bir yıl önceki gibi meydanlarda yerini aldı.

Adıyaman Mimar Sinan Parkı önünde toplanan binlerce kişi Mehteran Takımı eşliğinde Adıyaman Hükümet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyen kalabalık, Hükümet Meydanında bekleyen kalabalık ile buluştu. Meydanlara sığmayan kalabalık cadde ve sokaklara taştı.

Hükümet Meydanında nöbet tutan on binlere, Adıyaman Belediyesi ve özel firmalar tarafından su ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Emniyet Müdürü Metin Alper ve kurul ile kuruluş müdürleri ile temsilcileri, alanlarda vatandaşlarla beraber nöbet tuttu.