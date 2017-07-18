  • BIST 105.718
  • Altın 140,701
  • Dolar 3,5250
  • Euro 4,0751
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Adıyaman’da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

» »
Adıyaman’da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Gölbaşı istikametine giden Ersin Erçıktı idaresindeki 34 LRY 83 plakalı minibüs, Gaziantep karayolunun 20. kilometresinde İsmail Yılmaz (47) idaresindeki SU DS 141 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü Ersin Erçıktı, Ahmet Bozlak ve Mehmet Erçıktı ile otomobildeki sürücüsü İsmail Yılmaz, Hatice Doğan, Ayşe Yılmaz ve Elif Naz Yılmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, buradan sevk edildiği Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, hayatını kaybeden şahsın Almanya'da yaşadığı ve Gölbaşı'nda bulunan eşinin akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi.

Adıyaman’da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Adıyaman’da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Adıyaman’da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Adıyaman’da Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli’de Polis Memuruna Fetö’den 6 Yıl Hapis18 Temmuz 2017 Salı 21:08
  • Diyarbakır Vali Yardımcısının Eşi De Tutuklandı18 Temmuz 2017 Salı 20:53
  • Raybüsün Otomobile Çarptığı Kazada Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi18 Temmuz 2017 Salı 20:53
  • İzmir’de Makilik Alanda Yangın18 Temmuz 2017 Salı 20:53
  • Siirt’te Fetö Ve Pkk Soruşturmasında 27 Kişi Tutuklandı18 Temmuz 2017 Salı 20:48
  • Eşini Korkutmak İçin Aracının Altına Sahte Bomba Düzeneği Yapmış18 Temmuz 2017 Salı 20:48
  • Zonguldak’ta Bombalı Araç Paniği18 Temmuz 2017 Salı 20:28
  • Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı18 Temmuz 2017 Salı 20:18
  • Fetö’den Tutuklu Sat Komandosunun Bodrumundan Cephanelik Çıktı18 Temmuz 2017 Salı 20:18
  • Çanakkale’de Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı18 Temmuz 2017 Salı 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti