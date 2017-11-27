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Adıyaman’da Sağlıkta Yeniliklere İmza Atılıyor

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Adıyaman’da Sağlıkta Yeniliklere İmza Atılıyor
Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne bağlı 5 sağlık tesis Dijital Hastane unvanı kazanarak, A,B,C,D grubu hastaneleri HIMSS ile sertifikalandırılan 2. il oldu.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne bağlı 5 sağlık tesis Dijital Hastane unvanı kazanarak, A,B,C,D grubu hastaneleri HIMSS ile sertifikalandırılan 2. il oldu.

Adıyaman'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta, Besni, Çelikhan ve Gölbaşı Devlet Hastaneleri Dijital Hastane Seviye-6 (HIMSS Emram Stage 6) kriterlerini yerine getirdi. HIMSS ve Medipol Üniversitesi tarafından yerinde gözlem ve değerlendirme sonucunda sağlık kuruluşları "Dijital Hastane" unvanı almaya hak kazandı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tüm verilerin dijital ortamda işlenmesini ve görülmesini sağlayan sistemi bünyesinde hizmete koyarak, bölgede bir ilke imza attı. Ülke genelinde A, B, C, D grubu tüm hastaneleri HIMSS ile sertifikalandırılan 2. il oldu.

Bu başarıyla, Türkiye'deki yaklaşık bin 200 hastane içinde ilk 53 sağlık kuruluşu arasında yer alan sağlık tesisleri dijital ve güvenli olduğunu tescilledi. Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli olarak adlandırılan sistemin hastanelere entegre edilmesinin amacı teknolojiyi, hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltecek şekilde kullanmak olduğunu söyledi.

Erdoğan Öz, "HIMSS Emram 6 Sertifikası ile Müdürlüğümüze bağılı sağlık tesisleri tamamen dijitalleşti. Muayene işlemi sonrası doktoru tarafından yataklı tedavi kararı alınan hastanın, hastaneye yatış işlemi anından taburcu edilinceye dek uygulanan tüm sağlık müdahaleleri ve prosedür işlemleri tamamen dijital ortamdaki sisteme kayıt ediliyor. Kağıt kullanımı ortadan kaldırılıyor. Hastaların tedavi takibi tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor. Sistem doktor ve hemşirelerin tedavi sırasında hata yapmalarının önüne geçerek, hasta memnuniyeti ve güvenli tedavi hizmetinin tamamlamasıyla hayata geçmesini sağlıyor. Sağlık çalışanlarımızla ekip ruhu ile yoğun bir çalışma gayreti ile bu başarıyı elde ettik. Bu başarıda emeği bulunan yöneticilerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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