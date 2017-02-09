Adıyaman’da Sigara Bağımlılığıyla İlgili Anlamlı Skeç

Türkiye Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı skeç yapıldı.

Türkiye Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı skeç yapıldı.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla Adıyaman Lisesi önünden başlayan ve Demokrasi Parkına kadar devam eden yürüyüşe Türkiye Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Yeşilay üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrasi Parkında biten yürüyüş sonrasında sigara bırakma ve sigara bağımlılığının ele alındığı senaryo gereği bir mahkeme kuruldu. Kurulan mahkemede hakim sigara ile bağımlısını boşadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak ülkemizin 81 ilinde 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma günü etkinlikleri tertip ediliyor. Sigaranın halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini şöyle ifade edeyim ben size rakamsal olarak. Ülkemizde 16 milyon sigara bağımlısı var ve her yıl 13 bin kişi sigara ve sigaranın sebep olduğu rahatsızlıklardan hayatını kaybediyor. İşin sağlık boyutu olduğu kadar ekonomik boyutu da çok önemli. Ekonomik olarak da tütün ve tütün mamullerinin kullanımı aile bütçesine önemli zarar vermekte. Bu hem aile içi iletişimsizliğe hem aile içerisindeki sevgisizliğe ortam hazırlamaktadır, zemin hazırlamaktadır" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ise, "Kanserin toplumda yayılmasında maalesef sigara birinci sırada gelmekte. Akciğer kanseri ile sigara arasında doğrudan ilişki olduğu artık bilim adamları tarafından ayrıntılı bir şekilde ifade edilmekte. Amacımız burada sigaranın insan sağlığı üzerinde olan olumsuz etkileri hakkında kamoyunu bilgilendirmek kişilerin hassasiyetinin artmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş ise yaptığı konuşmada, "Sembolik olarak halkımıza insan sağlığında hakikatten çok zararlı etkileri olan sigaranın bırakılmasına yönelik bir farkındalık oluşturmak amacıyla burada etkinlikler düzenleniyor. Halkımızın sağlığını koruma adına bu yapılan etkinlikleri fayda getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.