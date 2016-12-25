Adıyaman’da Yaman-2 Uygulaması Yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yaman-2 asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yaman-2 asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Aralıklarla gerçekleştirilen uygulamalardan vatandaşların oldukça memnun olduğu belirtilirken uygulamaların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Adıyaman Merkezde 284 polisin katılımıyla gerçekleştirilen Yaman-2 uygulamasında bin 333 şahıs, 208 araç ve 46 iş yerinde denetim ile incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler kapsamında bir araçtan ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden işlem yapılırken 2 araç sürücüne ehliyetsizlikten 3 araca ise değişik maddelerden dolayı işlem yapıldı. Ehliyetsiz olan 2 araç sürücüsüne toplam 7 bin 396 TL, değişik maddelerden işlem yapılan 3 araca ise 3 bin 871 TL para cezasının uygulandığı öğrenildi.

Adıyaman'a bağlı ilçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda ise 974 şahıs, 58 iş yeri ve 101 araç denetlenmiş denetimler kapsamında 2 araca değişik maddelerden toplam 293 TL para cezasının uygulandığı öğrenildi.