Adıyaman’da Yeşilay Kutlamaları

Yeşilay'ın 97. kuruluş yıl dönümünü, Adıyaman'da bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.

Yeşilay'ın 97. kuruluş yıl dönümünü, Adıyaman'da bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.

Yeşilay Haftası, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek üzere 1-7 Mart tarihleri arasında "Sen de söz ver" konseptiyle çeşitli etkinlikler ve toplantılarla kutlanacak. Etkinlikler hakkında bilgi veren Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Yeşilay'ın, her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirterek, "Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Adıyaman'da da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 97 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da "Bağımlılıklardan uzak durmak için ve sağlıklı yaşam için sen de söz ver" diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için tüm otoriteleri ve toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.