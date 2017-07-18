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Adıyaman’da Zincirleme Kaza

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Adıyaman’da Zincirleme Kaza
Adıyaman'da, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı eski DSİ Kavşağı yakınlarında Zeliha Yıldırım idaresindeki 02 BG 626 plakalı otomobil, Mehmet Sait Duranay idaresindeki 02 AJ 886 plakalı otomobil ile Vakkas Arat idaresindeki 44 BC 263 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mehmet Sait Duranay idaresinde bulunan otomobil içerisinde bulunan Merve ve Semra Duranay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman’da Zincirleme Kaza

Adıyaman’da Zincirleme Kaza

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