Adıyaman’dan Kudüs Protestosu

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması girişimini basın açıklaması yaparak protesto edildi.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması girişimini basın açıklaması yaparak protesto edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından Adıyaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş Demokrasi Parkı önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak bizler, ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs'ü işgal eden Siyonist İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD'ye ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte tüm insanlığa dönük bu ihtarımızın nedeni de, hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası ve özgürlük Kudüs'ün hakkı iradesini yansıtmak için buradayız. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına yönelik söylemini fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve onun Başkanı Tramp, ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs'ü, savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs'ün bu vasıflarının yok edilmesine asla izin vermeyiz. Kudüs'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine asla ihanet ettirmeyiz. ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için, eğer engellenmezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacaktır. Tam da bu yüzden dünyanın bütün iyi insanları da, barışı geliştirme ve barış adası Kudüs'ü koruma noktasında çağrımızın muhatabıdırlar. Buradan diyoruz ki, korsan İsrail Devleti, Kudüs'ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD, İsrail'in başkentinin Washington olduğunu idrak etmeli. Kudüs, bizim nazarımızda bir mihenktir. Her bir karışı, İlahi vahyi insanlığa bildiren peygamberlerin izlerini taşıması hasebiyle Kudüs; insan olma şuuru, selamete erme bilinci ve sulhun mihengidir. Kudüs, son Peygamber'in risaleti sırasında ilk kıble olarak seçilmesiyle de, bizim için varoluşumuzun ve medeniyet kodlarımızın ifadesidir. Yüz yılı aşkın süredir Filistinliler'e karşı şiddet uygulayan Siyonist çetenin, ideallerine bu derece destek çıkmak, sadece akıl tutulmasıyla açıklanabilecek bir durum değildir elbette. Asıl neden, kanlı müstebitlerin her ne olursa olsun iktidarlarını sürdürme stratejileridir. Görünen odur ki, Kudüs, çökmekte olan köhne dünya düzeninin merkezindeki ABD oligarşisinin yaşadığı, iktidar çatışmasını gizleme aparatı olarak seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından dualar edildi.