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Adıyaman’dan Sonra Şanlıurfa Da 6 Defa Sallandı

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Adıyaman’dan Sonra Şanlıurfa Da 6 Defa Sallandı
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Şanlıurfa olan 6 deprem meydana geldi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Şanlıurfa olan 6 deprem meydana geldi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 14.07'de yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Şanlıurfa olan 6 deprem meydana geldi. Merkez üssü Hilvan ilçesi olan deprem, Samsat depreminden 23 dakika sonra yaşandı. Daha sonra ise Şanlıurfa merkez ve Bozova ilçelerinde de en büyüğü 3.2 olan depremler meydana geldi. Şanlıurfa'daki son deprem gece saat 22.11'de Derinkuyu kırsal Mahallesinde yaşandı.

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