Adıyaman’ın Iso 9001 Ve Ohsas 18001 Belgeli İlk Lisesi Belli Oldu

Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Mesleki Lisesi, Adıyaman'da, ISO 9001 ve OHSAS 18001 belgeli ilk lisesi oldu.

Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Mesleki Lisesi, Adıyaman'da, ISO 9001 ve OHSAS 18001 belgeli ilk lisesi oldu.

Adıyaman Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İmam Şimşek, Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme (TS EN ISO 9001) denetimlerini başarıyla tamamlayarak Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini almaya hak kazandıklarını belirtti.

Ayrıca bu başarılarını bir adım daha ileriye taşıyarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (TS ISO 18001) de Adıyaman da alan ilk lise olma başarısını gösterdiklerini dile getirdi.

Okul Müdürü İmam Şimşek, Adıyaman'da sağlık alanında eğitim veren bir okul olarak, akademik başarı çıtasını her yıl yükseğe taşıdıklarını, bunun yanında sosyal, kültürel faaliyetleri önemsediklerini dile getirdi. Okulun vizyon ve misyonuna uygun olarak "Üniversite Yolunda Sağlık Alanında Lider Okul" hedeflerine bu iki önemli belgeyi alarak daha da yaklaştıklarının dile getirdi.

Müdür Şimşek "Hızla gelişen ve büyüyen sağlık sektöründe, alanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için her alanda kalite bilincini sürekli geliştirmenin sonucu olarak okulumuz, uluslararası denetim standartları gereği Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme (TS EN ISO 9001) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (TS ISO 18001) denetimleri sonucunda iki önemli belge ile kalitesini ortaya koymuştur.

Eğitim ve öğretimde sürekli gelişen kalite anlayışımızın yanında mesleki eğitimde bölgemizin ve ülkemizin önde gelen okulları arasında yer almak için çalışmalarımıza azimle devam etmekteyiz. Bu sürece katkı sunan öğretmen, veli ve öğrencilerimize ayrıca diğer tüm paydaşlarımıza kurumum ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.