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Adıyaman’ın Kuzeyi Asfaltla Tanıştı

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Adıyaman’ın Kuzeyi Asfaltla Tanıştı
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarıyla şehrin kuzey kısmında bulunan birçok sokak ilk...

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarıyla şehrin kuzey kısmında bulunan birçok sokak ilk kez asfaltlandı.

Adıyaman'da yoğun bir asfalt çalışması yürüten Adıyaman Belediyesi, birçok sokağı ilk kez asfaltla tanıştırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Fatih ve Malazgirt mahalleleri sınırlarında yer alan şehrin Kuzey noktasındaki birçok sokakta ilk kez asfalt çalışması yapıldı.

Vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür ederek, kış mevsiminde çamur, yaz mevsiminde de tozdan kurtulduklarını dile getirdi.

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