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Adıyaman’ın Yatırım Ve Projeleri Masaya Yatırıldı

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Adıyaman’ın Yatırım Ve Projeleri Masaya Yatırıldı
Adıyaman'da devam eden yatırımların uygulanmasında karşılaşılan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması...

Adıyaman'da devam eden yatırımların uygulanmasında karşılaşılan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri ile yatırımcı kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Toplantıda, kamu kurumları bünyesinde 2017 yılında yürütülen yatırımlar, hizmetler ve projeler tek tek ele alınarak ödenek durumları, inşaat seviyeleri ve varsa sorunlar değerlendirilip, 2018 yılında yapılması planlanan projeler ve yatırımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, bu tür toplantıların yapılmasının önemine değinerek, "Bu toplantıda ilimizin gelişmesi ve kalkınması için büyük önem arz eden sanayi, ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve turizm, gençlik ve spor ile köylere yönelik uygulanan projeleri ele alacağız. Projelerde gelinen nokta ve yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleştirmeleri masaya yatırıp, bu projelerin uygulanması noktasında kamu kurumlarının eksik ve aksaklıkları üzerinde durarak, bu sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunacağız" dedi.

Vali Kalkancı'nın konuşmasının ardından toplantıya katılan yatırımcı kurum amirleri, kurumlarınca 2017 yılında uygulanan ve devam eden kamu yatırımlarının inşaat seviyeleri ve son durumu ile 2018 yılında devam edecek olan proje ve yatırımların ödenek durumları hakkında bir sunum yaparak, Vali Nurullah Naci Kalkancı ve Adıyaman Milletvekillerini bilgilendirdi.

Adıyaman'a yapılan yatırımların uygulanmasında karşılaşılan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile Adıyaman'da ekonomik ve sosyal gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı soru cevap şeklinde devam etti.

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