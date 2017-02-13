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Adıyamanlı Şairin Şiirleri Antoloji Kitabında Yer Aldı

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Adıyamanlı Şairin Şiirleri Antoloji Kitabında Yer Aldı
İzmir'de özel bir yayıncılık tarafından yapılan Kağıt'tan Şiir Antolojisi Kitabında Adıyamanlı şairin 6 adet şiiri yer aldı.

İzmir'de özel bir yayıncılık tarafından yapılan Kağıt'tan Şiir Antolojisi Kitabında Adıyamanlı şairin 6 adet şiiri yer aldı.

İzmir'de bulunan özel bir yayıncılık tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinden 21 şairin kaleme aldığı şiirler arasında Adıyamanlı Hüseyin Turhal'ın 6 adet şiiri yer aldı.

2006 yılında "Aşkın Dili", 2008 yılında "Bir Damla Beyaz Yağmur" isimli şiir kitaplarıyla okuyucularıyla buluşan Hüseyin Turhal, özel bir yayıncılık tarafından düzenlenen ve kendilerine ait şiirlerin yayımlanması için yüzlerce kişinin başvurduğu Kağıt'tan Şiir Antolojisi Kitabı için kaleme aldığı şiirleriyle başvurdu. Yüzlerce kişinin başvurduğu ve sadece 21 şairin yer aldığı kitapta, Şair Turhal'ın, "Sensin", "Bütün ırmaklar bir denize akar", "Bıktık", "Aşk yolu", "Sarıl bana", "Ağladıkça" isimli şiirleri yayımlandı. Adıyamanlı Şair Hüseyin Turhal, kaleme aldığı şiirlerin yayımlanmasının, okuyucularla buluşmasının çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Benim şiirlerim genellikle aşk, sevgi, toplum, gurbet, özlem üzerine yazmaktayım. Şiirler her zaman okuyucuları aydınlatmaktadır. İnsanlar genelde anlatmak istediği ama ne yazık ki bir türlü anlatamadığı cümleler ve hikayeler şiirlere dökülür. Ben de anlatmak isteyip de anlatamadığım durumları, satırlara döküyorum. Toplumun daha iyi aydınlanabilmesi için okumak oldukça önemli bir husustur. Vatandaşlarımız sosyal faaliyetlere ve okumaya önem vermelidir. Güzel bir gelecek için çocuklarımıza en güzel hediye kitap hediye etmektir. Kaleme aldığım şiirlerimin Kağıt'tan Şiir Antolojisi Kitabında yer almasından dolayı oldukça mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyamanlı Şairin Şiirleri Antoloji Kitabında Yer Aldı

Adıyamanlı Şairin Şiirleri Antoloji Kitabında Yer Aldı

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