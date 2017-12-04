  • BIST 103.598
  • Altın 160,982
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6553
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

‘Adli Kontrol’de Parmak İzi İle Anlık Kontrol Dönemi

» »
‘Adli Kontrol’de Parmak İzi İle Anlık Kontrol Dönemi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanlar, imza yerine parmak izi tanıyan cihazla anlık olarak takip edilmeye başlandı. Pilot bölge olarak seçilen Adana'daki 3 polis merkezinde hayata geçen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegre uygulama, evrak yoğunluğunu azaltarak kırtasiye tasarrufu sağlarken, suistimallerin de önüne geçecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Parmak Kimliği Tanımlama ve Doğrulama Sisteminin Kullanılması" projesiyle Adana ile birlikte 12 ilde parmak izi ile takip programı uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne sunucu bilgisayar, güvenlik duvarı, parmak izi okuyucu; merkez Seyhan ilçesindeki Bağlar, Çukurova ilçesindeki Fatih ve Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı polis merkezlerine de biyometrik parmak izi tanıma terminalleri yerleştirildi.

Islak imza yerine parmak izi

Yükümlülerin parmak izi, kişisel bilgileri ve denetim planı ilk kayıt aşamasında alınarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan sunucu üzerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegre edilerek depolandı. Mahkemelerce haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanlar, ıslak imza yerine parmak izi tanıma cihazıyla yapılan işlemle yükümlülüklerini yerine getirmeye başladı. Parmak kimliği kayıt ve doğrulama ünitelerinde şüpheli, sanık ve hükümlülerin parmak izlerinin kullanılmasıyla denetimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlandığı proje ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri, sisteme bağlı bilgisayar üzerinden, polis merkezinde parmak izlerini taratan yükümlüleri anlık olarak takip edebiliyor.

Daha etkin denetimle suistimaller engellenecek

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uygulamadan il genelindeki 3 polis merkezinde 550'si adli kontrol, 950'si de şartlı tahliyesine karar verilip denetimli serbestlik tedbirine çevrilen hükümlüler olmak üzere toplam bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. Adana'nın pilot uygulama yapılan 12 ilden biri olduğunu anımsatan Yeldan, "İlimizdeki Köprübaşı, Bağlar ve Fatih polis merkezlerinde sistem faal olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu sayede ilgililerin sisteme kayıt edilen parmak izleri, polis merkezlerine yerleştirilen okuyucular vasıtasıyla kontrol ve takip edilebilecek. Böylelikle suistimallerin önüne geçilecek. Ayrıca kırtasiyecilik azalacak, zaman ve evrak tasarrufu sağlanacak. Bu uygulamayı Adana'daki tüm polis merkezlerini kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı Cezaevinde 18 Kişi Metan Gazından Zehirlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • İçişleri Bakanlığı: “Son 1 Hafta İçerisinde 32 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • Akçakoca’da Virajı Alamayan Tır Devrildi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:38
  • Hırsızlar Yüksek Gerilim Direklerini Hedef Aldı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Kağızman’da Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Zonguldak’ta Fuhuş Operasyonu Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:08
  • Trafikte Terör Saçan Motosikletli Kamerada04 Aralık 2017 Pazartesi 09:03
  • Süper Ay Los Angeles’dan İzlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 08:58
  • Otomobilde Sıkışan Yaralıları Cankur Kurtardı04 Aralık 2017 Pazartesi 08:48
  • Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti04 Aralık 2017 Pazartesi 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti