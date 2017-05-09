Adli Kontrole Uymayan Fetö Sanığı Yeniden Tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan eski polis, denetim serbestlik bürosunda bir gün imza atmaya gidemeyince...

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan eski polis, denetim serbestlik bürosunda bir gün imza atmaya gidemeyince mahkemece yeniden tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık S.A. ve avukatı hazır bulundu.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne gidip, haftada bir kez imza atarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.A.'nın imza atmaya gitmediği ve denetimli serbestlik bürosunda dosyasının kapandığı öğrenildi.

Sanık S.A., o gün çocuğunun hastalandığını belirterek, "Yüzde 90 engelli çocuğum, o gün ateşi çıktı, gün boyu başından ayrılamadım O yüzden imzaya gidemedim. Bir gün sonra gittiğimde ise dosyamın kapatıldığını söylediler, imza atamadım" dedi. 21 yıl canla başla görev yaptığını söyleyen S.A. beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savcı mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, sanık S.A.'ya adli kontrol şartına uymadığı için tutuklanmasına hükmetti.