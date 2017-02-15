Adliyede Kadın Ve Çocuklar İçin Özel Oda

Elazığ Adliyesinde, özellikle suç mağduru çocuk ve şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri...

Elazığ Adliyesinde, özellikle suç mağduru çocuk ve şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla "Adli Görüşme Odası" hazırlandı.

Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığının stratejik plan hedefleri çerçevesinde yürütülen çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Elazığ Adliyesinin de yer aldığı 23 il ve 25 adliyede, özellikle adliyeye gelen çocuklara uygun görüşme koşullarını içeren "Adli Görüşme Odaları" kurulmaya karar verilmişti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde Elazığ Adliyesi 1'inci katta 3 tane adli görüşme odası hazırlandı. Teknik donanım ve duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayacak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) sahip odalarda, özellikle çocukların adliye ortamında kendilerini daha rahat ve iyi hissetmeleri için oyuncaklar da konuldu. Adli görüşme odasında, özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiğine karar verilen, "Çocuğun üstün yararı2 ilkesi kapsamında fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan, öncelikli mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ve diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanları alınacak.

Şuanda pilot olarak 23 ilde yer alan 25 adliyede adli görüşme odaları oluşturulup teknik boyutuyla hazırlandığını belirten Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Bu odaların kurulmasına ihtiyaç duyulmasının nedeni, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar, suç mağduru kadınlar ve özel ilgiyi hak eden mağdurlarımızın ifadeleri karakollarda, çocuk izleme merkezinde, mahkeme duruşma salonlarında alınmaktaydı. Bu uygulama özellikle suç mağduru olan çocuk ve kadınların adli süreçte örselenmesini, yeniden defalarca mağdur pozisyona girmelerini doğuruyordu. Bu nedenle yeni uygulamayla artık bu grup insanlarımızın yeni adli görüşme odaları tesis edildi" dedi.

Faaliyete geçtiğinde artık suça sürüklenen çocuklar, aile içi şiddete ve cinsel saldırıya maruz kalmış kadınların adliyede sahipsiz kalmayacağını ifade eden Korkmaz, "Adliyeye geldiklerinde adli görüşme odalarında bekleyecek ve ifadeleri bu odalarda alınacak. Mahkeme heyeti veya savcımız mağdurumuzu bu odalarda dinleyecek. Mağdurun adli yargı odasında teknik kayıtla dosyada saklamak üzere kamera ve ses kaydıyla ifadeleri alınacak. Kendileriyle burada ilgilenilecek. Dinlenme odalarında rahat etmeleri, çocukların oyun oynamaları sağlanacak. Bunlar için gerekli her türlü teknik ekip ve oda dizaynı yapılmış durumdadır. Bu projenin finansı Avrupa Birliği ve ÜNICEF tarafından sağlanırken koordinasyonu ise Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı yapıyor" diye konuştu.