Adliyeye Sevk Edilen 13 Şüpheliden 8’i Tutuklandı

Sakarya'da ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya'da ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında özel bir eğitim kurumunda çalışan 8 kişi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, ByLock kullandığı tespit edilen aralarında polis memurlarının da bulunduğu 5 kişi ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., A.U., A.S., B.F.Y., E.G., H.B.K., T.E. ile Başpolis memuru E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A., E.S., F.U., B.Ç. ve polis memuru S.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.