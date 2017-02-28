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Adliyeye Sevk Edilen 23 Şahıstan 5’i Tutuklandı

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Adliyeye Sevk Edilen 23 Şahıstan 5’i Tutuklandı
Sakarya'da aralarında müftülerin, sosyal medya hesabından "Kamu görevlileri, siyasiler ve bürokratlar" hakkında "FETÖ'cü" paylaşımlarını yürüten "Paralel...

Sakarya'da aralarında müftülerin, sosyal medya hesabından "Kamu görevlileri, siyasiler ve bürokratlar" hakkında "FETÖ'cü" paylaşımlarını yürüten "Paralel Yapı Deşifre" isimli hesabını kullandığı ileri sürülen kişilerinde aralarında bulunduğu toplam 23 şahıstan 5'i tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen operasyonlar devam ediyor. Aralarında müftülerin, sosyal medya hesabından "Kamu görevlileri, siyasiler ve bürokratlar" hakkında "FETÖ'cü" paylaşımlarını yürüten "Paralel Yapı Deşifre" isimli hesabını kullandığı ileri sürülen kişilerinde aralarında bulunduğu toplam 23 şahıs dün adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşına çıkan İşsiz B.A., "Paralel Yapı Deşifre" isimli hesabını kullandığı ileri sürülen memur C.A., Maliye Memuru U.Y., M.D., öğretim görevlisi G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Esnaf N.Ö., İşsiz G.A., M.A., İşadamı B.A., E.B., E.B., M.B., A.A., Müteaahit A.K.F., Nufüs müdürlüğünde M.Ş., T.C.D.D.'de memur M.S.A., O.B., Müftü Ö.Y., M.A., İşçi S.Ö., Öğretmen M.A., Ö.E., K.K., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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