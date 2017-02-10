Adliyeye Sevk Edilen 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da ByLock kullandığı tespit edilen 2 mühendis ve meslekten ihraç edilen 1 polis tutuklandı.

Sakarya'da ByLock kullandığı tespit edilen 2 mühendis ve meslekten ihraç edilen 1 polis tutuklandı.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütüe (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında çalışan Makina Mühendisi K.G., T.B. ve meslekten ihraç edilen Komiser Yardımcısı A.G., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alınmış, sabah saatlerinde ise şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.