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Adnan Menderes Sahil Yolu’nda 3. Etap Çalışmaları Başladı

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Adnan Menderes Sahil Yolu’nda 3. Etap Çalışmaları Başladı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün vizyon projeleri arasında ilk sıralarda yer alan Adnan Menderes Sahil Yolu'nda yenileme çalışmaları...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün vizyon projeleri arasında ilk sıralarda yer alan Adnan Menderes Sahil Yolu'nda yenileme çalışmaları kapsamında yol yapımı, aydınlatma ve peyzaj düzenlemelerinde üçüncü etaba geçildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent halkının ortak kullanım alanı olan Seyhan Baraj Gölü'nde uygulamaya koyduğu Adnan Menderes Bulvarı Sahil Yolu Düzenleme ve Kültür Aksı Projesi'nde mevcut bulvarın bir şeridi trafiğe kapatılarak kazanılan alanda, bisiklet yolu ve koşu yolu, kaldırım, sahil düzenlemesi ve rekreasyon uygulamalarını yürütüyor.

Adnan Menderes Sahil Yolu'nda yeni otopark kazanımları için özel planlama yapan Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, 3 kilometrelik güzergahta muhtelif büyüklüklerde toplam 1000 araçlık otopark alanı oluşturmak için mesaisini sürdürüyor. Sahil yoluna paralel, engellilerin yararlanacağı cep otoparklarının imalatına özen gösteren Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, genel kullanım için de müsait boş alanları otoparka dönüştürüyor.

Bici bici ve sahlep satıcıları için büfeler

Büyükşehir Belediyesi, bici bici tatlısı ve sahlep satıcıları için de büfeler oluşturuyor. Başkan Sözlü'nün "Esnafı mağdur etmeyeceğiz" sözü doğrultusunda imalatı tamamlanan tek tip büfeler, görüntü kirliliğine meydan vermeden konuşlandırılıyor. Büfelerin kümelendiği alanlarda içme suyu, kanalizasyon, parke taş ve ışıklandırma çalışmaları da yapılıyor.

Aynıca, Adnan Menderes Sahil Yolu'nda mevcut ağaçlar korunup, yeni fidanlar dikiliyor, mevsime uygun çiçek ve çim ekiliyor. Geniş kaldırımlara ilave olarak göle uzanan ahşap teraslar kazandıraün ekipler, umumi tuvaletler, çeşmeler ve kent mobilyalarının montajını da eş zamanlı yürütüyor.

Kitap anıtı ve özgürlük heykelleri

Marina Park Ekolojik Çekim Merkezi Proje Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan projeden yararlanılarak yenilenen Adnan Menderes Sahil Yolu'na dünyanın en büyük Kitap Anıtı'nın kazandıran Adana Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlenen 3. Adana Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu'nda ortaya çıkan heykelleri de Seyhan Baraj Gölü kıyısına taşıdı. Türkiye, İtalya, Polonya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Çin ve Hindistan'dan 10 heykeltıraşın yaptığı eserler, peyzaj uygulamalarıyla bütünleşti.

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