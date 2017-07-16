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Adriana Lima Bodrum’a Hayran Kaldı

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Adriana Lima Bodrum’a Hayran Kaldı
Dünyaca ünlü top model Adriana Lima Türk sevgilisi Metin Hara ile birlikte geldiği Bodrum'dan önceki gün ayrılırken, Adriana Lima ve Metin Hara'nın yer...

Dünyaca ünlü top model Adriana Lima Türk sevgilisi Metin Hara ile birlikte geldiği Bodrum'dan önceki gün ayrılırken, Adriana Lima ve Metin Hara'nın yer aldığı haberler tüm Dünya'da yayınlandı.

Bodrum'a bir günlüğüne geldikleri ancak Adriana Lima'nın Bodrum'u çok sevmesi nedeniyle tatillerini uzattıkları öğrenilen genç çift Bodrum'a gelir gelmez başta magazin basını olmak üzere tüm gazetecileri peşine taktı. Basın mensupları neredeyse 24 saat boyunca Adriana Lima ve Metin Hara'nın çok özel görüntülerini yakalamak için genç çiftin peşini bırakmazken, haberleri tüm Dünya basınında yer aldı. Dünyaca ünlü magazin dergilerinin internet siteleri başta olmak üzere birçok haber sitesinde ve gazetede haberleri çıkan genç çiftin Bodrum'un tanıtımına da katkısı büyük oldu.

Ülke turizminin zor günlerden geçtiği şu günlerde Adriana Lima sayesinde Türkiye'de ve Bodrum'da gayet rahat ve güvenilir bir tatil yapılabileceği tüm Dünya'ya gösterilirken, çıkan haberlerin reklam değerleri ise yüz binlerce dolara ulaştı.

Başkan Kocadon Bodrum'u tercih eden Adriana Lima'ya teşekkür etti

Dereköy'de lüks villada tatillerini geçiren Adriana Lima ve Metin Hara çiftini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Adriana Lima'ya Bodrum'u tercih ederek tüm dünyaya gösterdiği için teşekkür etti. Adriana Lima'ya bir Bodrum markası olan imzalı balıklı bir bileklik hediye eden Başkan Kocadon, ünlü çift ile yaklaşık bir saat sohbet etti. Başkan Kocadon'un kızı İpek Kocadon ve villanın sahibi İstemi Karakaya ve ailesinin de katıldığı sohbetin gayet samimi geçtiği öğrenilirken, Adriana Lima'nın da Başkan Kocadon'a nazik ziyareti ve hediyesinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

"Bodrum'a gelmek için sabırsızlanıyorum"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Adrina Lima ve kızı İpek Kocadon ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, dünyaca ünlü top model Adriana Lima sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına, "Sizinle tanışmaktan çok mutlu oldum, Bodrum'da olmak çok güzeldi, tekrar gelmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde yorum yazdı.

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