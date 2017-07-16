Metin Hara ile yaşadığı ask ile gündeme oturan ünlü manken Adriana Lima, ABD'ye gitti.

Metin Hara ile yaşadığı ask ile gündeme oturan ünlü manken Adriana Lima, ABD'ye gitti. Lima, alandan ayrılırken kendisini görüntüleyen gazetecileri cep telefonu ile çekti.

Metin Hara ile aşk yaşaması ile bir anda gündeme oturan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, Miami'ye gitti. Sevgilisi Metin Hara ile birlikte havalimanı kapısına kadar gelen Lima, burada sevgilisinden ayrılarak içeri yalnız girdi. Bilet işlemlerini yaptırmasının ardından uçağa yalnız giden Lima, kendisini görüntüleyen gazetecileri cep telefonu ile çekti. Gazetecilere Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Lima, kendisine mikrofon uzatılınca konuşmayarak olay yerinden uzaklaştı.