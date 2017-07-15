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Adriana Lima Ve Metin Hara Bodrum Macerası Sona Erdi

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Adriana Lima Ve Metin Hara Bodrum Macerası Sona Erdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara 5 günlük tatilin ardından ilçeden ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara 5 günlük tatilin ardından ilçeden ayrıldı. Hara, basın mensuplarının twitter paylaşımları sorusuna ise gülmekle yetindi.

Bodrum'da 5 gündür tatil yapan Adriana Lima ve Metin Hara bugün ilçeden ayrıldı. Bodrum - Milas havalimanına gelen aşıklar gazetecilerin tatiliniz nasıl geçti sorusuna "Her şey yolunda, güzel bir tatil yaptık" cevabını verdi. Twitter üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ettiği paylaşımlarının sorulması üzerine Hara sadece gülmekle yetindi.

Adriana Lima valizini kendi taşıdı

Birliktelikleriyle magazin gündemini bir haftadır meşgul eden Adriana Lima ve Metin Hara çifti Bodrum 5 günlük tatillerinin ardından Bodrum'dan ayrıldı. Dereköyde kaldıkları çiftlikten ayrılan ikili ilk olarak çiftlik evi çalışanlarıyla vedalaştı. Gümüşlükten ayrılan Lima ve Hara Bodrum Havalimanına gelerek Türk Hava Yolları CIP girişinde işlemlerini tamamladı. İşlemleri yapılırken birbirlerine sarılarak bekleyen Lima ve Hara kendilerini havalimanına bırakan dostlarıyla vedalaşarak bekleme salonuna geçti. Dünyaca ünlü modelin valizini araçtan alarak taşıması ise renkli görüntülere sahne oldu. Güvenlik noktasından üst araması yapıldıktan sonra geçen Brezilyalı model kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayıp öpücükler göndererek vedalaştı.

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