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Adriana Lima Yazar Sevgilisi İle Bodrum’da Tatilini Sürdürüyor

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Adriana Lima Yazar Sevgilisi İle Bodrum’da Tatilini Sürdürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara, günler sonra ilk kez gündüz dışarı çıkarak denize girdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara, günler sonra ilk kez gündüz dışarı çıkarak denize girdi.

Magazin gündeminden düşmeyen Adriana Lima ve Metin Hara aşkı son sürat devam ediyor. 5 gündür evlerinden gündüz dışarı çıkmayan çift, bugün özel bir yat ile Göltürkbükü Cennet Koyu'na giderek denize girdi. Siyah bikinisi ile dikkat çeken Lima, bol bol yüzerek serinledi. Sevgilisi Hara ile birlikte denizin tadını çıkaran Lima'nın oldukça neşeli olduğu gözlendi. Günler sonra ilk kez dışarı çıkan aşıklar, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

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