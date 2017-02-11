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Adsyb’den Yetiştiricilere ‘Tohumlama’ Uyarısı

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Adsyb’den Yetiştiricilere ‘Tohumlama’ Uyarısı
AYDIN (İHA) – Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Bilal Kıvrak, suni ve tabi tohumlama yönetmeliğinde Bakanlık tarafından...

AYDIN (İHA) – Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Bilal Kıvrak, suni ve tabi tohumlama yönetmeliğinde Bakanlık tarafından yeni bir değişiklik yapıldığını belirterek 01 Mart itibari ile yeni yönetmeliğe uygun şekilde tohumlamaların yapılaması gerektiğini belirtti. Kıvrak, "Soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı işletmelerde beş yaşına kadar olan hayvanlar kendi ırkı ile tohumlanacak" dedi.

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 01 Nisan 2016 tarih ve 29671 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği" ile farklı ırklar arasında melezleme serbestliği sağlayan uygulamanın değiştirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve değişiklik konusunda yetiştiricileri bilgilendiren ADSYB Sorumlu Müdürü Bilal Kıvrak yeni yönetmelikte "01 Mart 2017 tarihinden itibaren soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı işletmelerde yapılacak suni tohumlama uygulamalarında aşağıdaki şartlarda ırk uyumu olacak şekilde uygulamalar yapılacaktır.

Soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı işletmelerde beş yaşına kadar olan hayvanlar kendi ırkı ile tohumlanacaktır.

Beş yaş ve beş yaş üzeri hayvanlar ise kendi ırk veya başka ırkın sperması ile tohumlanabilir.

Yerli ırklarda ırk uyumu aranmaz, herhangi bir ırktan boğanın sperması ile tohumlama yapılabilir.

Tohumlamalar 14 aylık (420 gün) yaştan önce yapılamaz ve e-ıslaha kaydedilemez.

Uygulayıcılar sığırın pasaport bilgilerine göre suni tohumlama uygulaması yapmalıdır. Pasaport ile uygulayıcı tarafından tespit edilen hayvanın yaşının uyuşmaması durumunda Türkvet ve e-ıslahta yaş düzeltme çalışmaları yapılmalıdır" şartlarının yer aldığını belirterek "Yetiştiricilerimiz mağduriyet yaşamamak adına, 01 Mart 2017 tarihinden sonra uygulanmaya başlayacak yeni suni tohumlama şartlarına göre hayvanlarının tohumlamalarını yaptırmalıdır" dedi.

Adsyb’den Yetiştiricilere ‘Tohumlama’ Uyarısı

Adsyb’den Yetiştiricilere ‘Tohumlama’ Uyarısı

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